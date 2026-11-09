Domande per 150 ore di diritto allo studio. Anief ricorda scadenze e beneficiari

"Entro il 15 novembre
si può presentare la domanda per usufruire delle 150 ore di diritto allo studio
". Lo ricorda Chiara Cozzetto
, segretaria generale del sindacato della scuola Anief
, spiegando che "i singoli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali provinciali hanno pubblicato le indicazioni riservate ai docenti e personale ATA di ruolo
, con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, per la presentazione della domanda secondo le modalità indicate dal singolo ufficio scolastico regionale".
"Ricordiamo che si può fare richiesta di usufruire dei permessi
per il diritto allo studio - le 150 ore - per la frequenza dei percorsi universitari, dei master e dei corsi perfezionamento
, per il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione di sostegno
. I dettagli - prosegue la sindacalista - vengono forniti nei CIR regionali, quindi c'è da andare a consultare il singolo contratto integrativo regionale per il diritto allo studio pubblicato da un ufficio scolastico regionale".
"La cosa importante
da ricordare - ribadisce Cozzetto - è il termine di scadenza il 15 di novembre
e anche l'eventualità che alcuni contratti regionali hanno previsto di poter presentare domanda con riserva
cioè non essendo ancora iscritti al percorso, o il percorso non è stato ancora bandito, e si potrà sciogliere la riserva entro il mese di gennaio,
ma anche questo ricordiamo è regolato dal singolo ufficio scolastico regionale".
"Sul sito www.anief.org si potrà trovare la sede provinciale della provincia di pertinenza ed ottenere consulenza anche su questo argomento". conclude.
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