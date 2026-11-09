Domande per 150 ore di diritto allo studio. Anief ricorda scadenze e beneficiari

si può presentare la". Lo ricorda, segretaria generale del sindacato della scuola, spiegando che "i singoli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali provinciali hanno pubblicato le, con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, per la presentazione della domanda secondo le modalità indicate dal singolo ufficio scolastico regionale"."Ricordiamo che si puòper il diritto allo studio - le 150 ore - per la, per il conseguimento dell'abilitazione o della. I dettagli - prosegue la sindacalista - vengono forniti nei CIR regionali, quindi c'è da andare a consultare il singolo contratto integrativo regionale per il diritto allo studio pubblicato da un ufficio scolastico regionale"."La cosada ricordare - ribadisce Cozzetto - è ile anche l'eventualità che alcuni contratti regionali hanno previsto di poter presentarecioè non essendo ancora iscritti al percorso, o il percorso non è stato ancora bandito, e si potràma anche questo ricordiamo è regolato dal singolo ufficio scolastico regionale"."Sul sito www.anief.org si potrà trovare la sede provinciale della provincia di pertinenza ed ottenere consulenza anche su questo argomento". conclude.