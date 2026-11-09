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Domande per 150 ore di diritto allo studio. Anief ricorda scadenze e beneficiari

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"Entro il 15 novembre si può presentare la domanda per usufruire delle 150 ore di diritto allo studio". Lo ricorda Chiara Cozzetto, segretaria generale del sindacato della scuola Anief, spiegando che "i singoli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali provinciali hanno pubblicato le indicazioni riservate ai docenti e personale ATA di ruolo, con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, per la presentazione della domanda secondo le modalità indicate dal singolo ufficio scolastico regionale".

"Ricordiamo che si può fare richiesta di usufruire dei permessi per il diritto allo studio - le 150 ore - per la frequenza dei percorsi universitari, dei master e dei corsi perfezionamento, per il conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione di sostegno. I dettagli - prosegue la sindacalista - vengono forniti nei CIR regionali, quindi c'è da andare a consultare il singolo contratto integrativo regionale per il diritto allo studio pubblicato da un ufficio scolastico regionale".

"La cosa importante da ricordare - ribadisce Cozzetto - è il termine di scadenza il 15 di novembre e anche l'eventualità che alcuni contratti regionali hanno previsto di poter presentare domanda con riserva cioè non essendo ancora iscritti al percorso, o il percorso non è stato ancora bandito, e si potrà sciogliere la riserva entro il mese di gennaio, ma anche questo ricordiamo è regolato dal singolo ufficio scolastico regionale".

"Sul sito www.anief.org si potrà trovare la sede provinciale della provincia di pertinenza ed ottenere consulenza anche su questo argomento". conclude.
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