Euronext Sustainability Week 2026: la transizione energetica è cruciale

Giunta alla sua quarta edizione, la Euronext Sustainability Week si è svolta in un momento di. Con il tema "Building resilience in a changing world", l'edizione di quest'anno ha evidenziato comeaccanto alle tradizionali priorità ambientali, sociali e di governance. L'evento offre una piattaforma per i leader dell'ecosistema finanziario per esaminare come i mercati dei capitali possano rafforzare la resilienza, la competitività e la crescita sostenibile a lungo termine dell'Europa.In un periodo di forte cambiamento e marcata instabilità come quello che stiamo vivendo, la transizione energetica è indubbiamente uno dei temi principali, come ha spiegato Patrizia Celia, Head of Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana: "Una transizione che deve continuare, verso una direzione ovviamente che va perseguita nel breve, nel medio e nel lungo termine. Cambiano forse nel breve termine le priorità, perché si aggiunge ovviamente, ma ovviamente poi nel medio e lungo termine tutti i player,, ovviamente. Un mix energetico che si basa su tecnologie attuali e su tecnologie future, che richiede quindi capitale, che richiede anche la capacità di ponderare questo capitale nel tempo e conche ovviamente possano finanziare questi investimenti."Una transizione quindi indispensabile, ma che deve avere un approccio ampio e aperto a tutte le tecnologie, come sostiene il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: "Abbiamo bisogno delle risorse rinnovabili, delle risorse idriche, e anche, con la semplificazione, di misure per sbloccare i procedimenti., che dovrà affiancare le rinnovabili integrate, per garantire un approvvigionamento sicuro, continuo e programmabile. La legge sul nuovo nucleare ha lo scopo di rivedere tutto il ciclo di vita di questa materia, gestendo il pregresso e insieme progettando il futuro."La sostenibilità ha ovviamente bisogno di investimenti, ma mai come in questo periodo, più che un obbligo di conformità, come ha dichiarato Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo: "In un futuro, non lontano, ma molto imminente,, perché è una tendenza macroeconomica di medio-lungo periodo che sarà sempre più rilevante, come l'invecchiamento della popolazione, la tecnologia e così via. Quindi, io ritengo che sia unae bisogna muoversi molto rapidamente. L'Italia ha qualche punto di vantaggio, però deve accelerare su questo e non possiamo basarci su poche imprese, su pochi casi, ma dobbiamo diffondere sempre di più questo genere di cultura."Se quindi investire in sostenibilità porta generalmente dei risultati, trovare gli investitori disposti a supportare la transizione diventa estremamente più semplice, come ha specificato Patrizia Celia, Head of Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partner di Borsa Italiana: ", ma è forse un tema disottostanti in cui si va a investire, in termini anche di monitoraggio di quello che è la progressione con cui in qualche modo si raggiungono gli obiettivi. Poi abbiamo visto in particolare con i rating provider come investimenti in resilienza possano fornire degli strumenti di protezione dai rischi e sappiamo bene, anche da un punto di vista di modelli matematici e finanziari, come."Altro tema importante e trasversale legato alla, che deve essere però utilizzata come strumento di ottimizzazione di risorse e produttività, sempre al servizio delle persone come ha raccontato in chiusura Brunello Cucinelli, fondatore di Brunello Cucinelli spa: ", rapida, che ha tanti dati dentro. Abbiamo proprio costruito un sito che si chiama Solomeo, che è fatto metà con l'intelligenza artificiale e metà disegnato a mano. Quindi è, perché una è la follia e una è la ragione."La transizione energetica rappresenta quindi un pilastro fondamentale ed indispensabile per guidare ile resilienti,. Attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate e risorse finanziarie dedicate, essa permette di coniugare la decarbonizzazione con la sicurezza e l'autonomia strategica dei mercati.