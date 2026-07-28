Personale Ata, Sorrentino (Anief-Condir): mansioni chiare e smart working

sono incentrate sulla definizionIl confronto tra le parti riguarda la revisione degli ordinamenti professionali e la tutela dei diritti dei lavoratori del settore.Nel corso delle trattative, l'organizzazione sindacale ha evidenziatono, capo dipartimento ha dichiarato: "Si è tenuto la scorsa settimana innnesimo appuntamento per la prosecuzione delle trattative sulla parte normativa del contratto 2025-2027. Come unione sindacale abbiamo posto innanzitutto una questione di metodo: abbiamo chiesto all'Agenzia di conoscere le motivazioni del mancato inserimento, nella bozza che ci viene sottoposta, delle proposte che stiamo avanzando, a partire da quelle politiche e fondamentali che riteniamo essere i buoni pasto e la mobilità compartimentale ed intercompartimentale, in particolare per il personale ATA.Relativamente agli aspetti gestionali e organizzativi della prestazione lavorativa, la posizione del sindacato mira a una revisione delle modalità operative. Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief-Condir, ha commentato: "Per quanto riguarda invece le modifiche nel merito, abbiamo chiesto di rendereL'attenzione resta rivolta anche alle future sessioni negoziali dedicate agli aspetti professionali ed economici della categoria. Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief-Condir, ha concluso: "— un passaggio che non ha un costo, per cui si può e si deve fare — e la definizione delle mansioni. Chiediamo inoltre una valorizzazione che dipenda dalle risorse che il Governo è pronto a mettere sul piatto per gli stipendi, in particolare del