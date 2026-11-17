"Si è riunitoper l'approvazione della scheda diverso il personale scolastico". E' quanto rende noto, vicepresidente del sindacato, spiegando che "durante la riunione si è introdotto anche il tema dellaconnesso agli episodi in questione"."A questo proposito,da inviare alle RLS e alle RSU, con i modelli per chiedere il, segnalare le criticità e aprire il confronto con il dirigente"."Questi documenti - spiega Nonnis - possono essere d'ausilio anche per lo stesso Osservatorio, per facilitare il, però occorre fare in fretta.che inevitabilmente caratterizzerà l'apertura del semestre bianco potrebbeche - è il caso di dirlo - si sono svolti come mai è stato fatto negli ultimi decenni".