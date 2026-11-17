"Si è riunito l'Osservatorio nazionale per la sicurezza
per l'approvazione della scheda di rilevazione dati contro gli episodi di violenza
verso il personale scolastico". E' quanto rende noto Gianmauro Nonnis
, vicepresidente del sindacato Anief
, spiegando che "durante la riunione si è introdotto anche il tema della valutazione dei rischi
connesso agli episodi in questione".
"A questo proposito, l'Anief ha predisposto un kit,
da inviare alle RLS e alle RSU, con i modelli per chiedere il documento di valutazione del rischio
, segnalare le criticità e aprire il confronto con il dirigente".
"Questi documenti - spiega Nonnis - possono essere d'ausilio anche per lo stesso Osservatorio, per facilitare il rilievo di situazioni di stress già conclamate
, però occorre fare in fretta. L'instabilità politica
che inevitabilmente caratterizzerà l'apertura del semestre bianco potrebbe portare a un rallentamento dei lavori
che - è il caso di dirlo - si sono svolti come mai è stato fatto negli ultimi decenni".
"