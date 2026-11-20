Quali sono le nuove tecnologie nel mondo delle assicurazioni e come stanno trasformando prodotti e relazione con i clienti? Oggi l'innovazione non è più appannaggio esclusivo delle start-up, ma nasce dall'incontro tra competenze assicurative, tecnologiche e di gestione dei dati
, come emerso dalla seconda giornata della settima edizione dell'Italian Insurtech Summit che si è conclusa questo pomeriggio Milano.
La spinta tecnologica attraversa in modo trasversale l'intero comparto, a partire dalla salute, dove la componente predittiva è sempre più centrale, pur richiedendo informazioni specifiche e ben strutturate. Su questo tema, Massimo Tessitore, CEO di InSalute Servizi, ha spiegato: "Si può cercare di prevenire le malattie alle persone ed evitare quindi poi di doverle curare
, e quindi risparmiare anche soldi. Il problema è come si realizza tutto questo, perché bisogna costruire un modello in cui i dati, il percorso, i comportamenti dei clienti creano un pattern in cui un player sanitario attendibile generi un esito della prevenzione che poi indirizzi le attività di screening con una logica di abbattimento delle visite e degli esami dove non servono
. Chiaramente il cliente non è sempre d'accordo con questa iniziativa, non crede sempre che l'assicurazione sia dalla sua parte
quando limita gli esami, e quindi va pensato un modello diverso. Altra cosa è il tema del timing: chi investe nella mia prevenzione deve poter poi avermi come cliente tra 2, 3, 4, 5 anni e poter beneficiare del suo investimento col minor costo dei sinistri
. Se questo connubio di medio termine si rompe è chiaro che l'assicurazione non ha più vantaggi a investire nella prevenzione
".
Un altro fronte strategico è quello del rischio cyber
, che negli ultimi anni ha assunto i connotati di un vero e proprio rischio catastrofale
. Alberto Minali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di REVO Insurance, ha spiegato: "È un rischio di natura catastrofale perché tocca tutte le società in qualunque settore esse operino e forse richiede non solo un'analisi delle infrastrutture ma anche un upgrade delle infrastrutture tecnologiche. Cioè la possibilità di gestire il rischio cibernetico richiede sicuramente un'infrastruttura tecnologica più evoluta
di quella che mediamente le compagnie hanno. Forse qui il problema è che il nostro sistema economico è costituito da piccole e medie imprese che sono fortemente sottocapitalizzate. Quindi gli investimenti che servono sono numerosi e importanti
. E allora forse una possibilità è quella di creare un consorzio che riunisca tutti gli operatori del sistema tecnologico contro i rischi cyber, che fornisca soluzioni tecnologiche alle piccole e medie imprese a prezzi contenuti e con delle strutture evolute".
Accanto a questi ambiti c'è sempre l'intelligenza artificiale, che per esprimere a pieno il proprio potenziale in continua evoluzione ha sempre più bisogno di architetture solide e specializzate. Massimiliano De Carolis, CEO di Sirti Digital Solutions, ha commentato: "Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo modello economico basato sull'AI
in cui ci sono dei nuovi fattori da proteggere e dei nuovi rischi da coprire. Quali sono questi rischi? Il mondo dei dati e il data center, la capacità di difendere impianti connessi, abbiamo tutti chiaro l'esempio dei supermercati negli ultimi mesi, il mondo cyber, la protezione dei dati. È molto importante anche tutto l'aspetto dell'accumulo, abbiamo visto l'impatto dei blocchi di Microsoft che hanno impattato diverse aziende. Ecco, unire la prospettiva di un operatore dell'infrastruttura
come Sirti Digital Solutions con la competenza di un player assicurativo
nell'analisi del rischio è un elemento su cui costruire i prodotti di nuova generazione
".I dati restano quindi il fulcro dell'ecosistema insurtech
, sia per la gestione della clientela sia per lo sviluppo dell'offerta; questo rende indispensabile un'infrastruttura compliant by design
e costantemente aggiornabile, capace di garantire al tempo stesso efficacia operativa e pieno rispetto delle normative europee
, come ha raccontato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud: "Per un'azienda oggi riuscire ad essere autonoma dal punto di vista della tecnologia significa poter evolvere la propria infrastruttura in futuro senza rimanere bloccata in lock-in
che poi diventano appunto costi e anche problemi di compliance. Quindi cosa si va a chiedere ad un provider affinché possa garantire e supportare questi aspetti? Da una parte si chiede garanzia di proprietà e di ambito giurisdizionale
, quindi dove sta un provider, dove sono le infrastrutture, ma anche quali sono le leggi relative, perché la compliance è un tema dal quale oggettivamente non si scappa
. Molto importante è anche determinare il controllo operativo sulla filiera, cioè chi gestisce quotidianamente le infrastrutture, chi tiene le chiavi di cifratura degli storage criptati per esempio. Infine c'è un tema di reversibilità cruciale: si va dal provider e si chiede cosa mi può tornare in mano dal momento in cui io voglio migrare e voglio spostare qualsiasi servizio. E questa è una domanda fondamentale. Per un'azienda oggettivamente questo tema è importantissimo perché diventa garanzia della propria autonomia digitale in futuro
, farà la differenza fra le aziende che riusciranno a continuare ad innovare, ad evolvere, a cogliere le opportunità che il mercato metterà a disposizione
e quelle che invece rimarranno bloccate in un lock-in che di fatto significa costi oppure problemi di compliance".
Nuovi prodotti e nuovi ecosistemi ridisegnano infine gli equilibri del mercato, dove si sta delineando un profilo inedito di consumatore digitale
. Andrea Birolo, Head of Group Digital Business di Reale Group, ha spiegato: "Sembrerebbe che ormai il consumatore digitale sia maturo: ormai il 77-80% dei consumatori che negli ultimi anni sono stati intervistati dichiara di aver comprato una polizza, ma poi se guardiamo all'interno di questi dati l'85% parla di polizze auto
. Quindi c'è un tema di maturità sì sul settore auto, dove però si risponde ad un obbligo; la vera sfida sarà andare a creare i bisogni nelle altre linee di business
come la casa, la salute e gli infortuni, dove c'è ancora molto da fare. Il secondo elemento è quello della consapevolezza: anche qua se andiamo a guardare i dati della ricerca, 7 clienti su 10 di quelli che hanno dichiarato di non completare un acquisto lo hanno fatto per tematiche legate al prezzo
, ma di nuovo se andiamo a guardare i dati, sono clienti che affermano 'beh ma io non ho un'auto, che cos'altro devo assicurare'. C'è un tema di consapevolezza enorme quindi, e noi come settore dobbiamo continuare a raccontare ai consumatori cosa può fare l'assicurazione per loro
, dobbiamo superare questo tema che ci lega tantissimo all'assicurazione dell'auto. L'ultimo aspetto è infine quello dell'informazione: sta cambiando la modalità con cui i nostri clienti si informano sulle tematiche assicurative
, quindi c'è una sempre maggiore propensione ad utilizzare anche in questo ambito i nuovi strumenti, i large language model, le interfacce di AI, che implicano per noi come settore la necessità di costruire dei contenuti editoriali che vadano a rispondere alle domande di questi utenti
che si interfacciano in una logica, a questo punto, più conversazionale con questi front-end digitali".(Foto: L'ingresso dell'Italian Insurtech Summit)
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