Semplificazione dei processi amministrativi: Anief fa il punto dopo tavolo tecnico

"Ieri si è svolto unguidata dalla, e con la. È stato un confronto utile per fare il punto sullo stato di attuazione dei principali processi amministrativi.Tra i temi affrontati,L'obiettivo è che, a partire dal prossimo anno scolastico,che finora hanno caratterizzato il riconoscimento delle spettanze per il lavoro svolto". Lo ha dichiarato"È stato inoltre fatto il punto sugli altri processi in corso,Nel corso dell'incontro è stato anche verificato lo stato del processo di standardizzazione relativo all'adempimento del piano dei flussi di cassa, con l'obiettivo di eliminare procedure ridondanti., un adempimento previsto dalla legge ma che, ad oggi, non trova un corrispondente riconoscimento economico e retributivo per i colleghi interessati.Tra gli altri temi affrontati figurano il nuovo sistema di gestione del fascicolo degli infortuni e un percorso formativo promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicato, rivolto a dirigenti SGA e assistenti amministrativi.Resta però, che esula dalle competenze del tavolo tecnico:Allo stesso modo, va affrontata la questione delle pratiche di competenza dell'INPS, che non possono continuare a ricadere sulle scuole con tutte le responsabilità che ne derivano", conclude Sorrentino.