Semplificazione dei processi amministrativi: Anief fa il punto dopo tavolo tecnico

"Ieri si è svolto un tavolo tecnico con la Direzione generale per l'innovazione scolastica,
guidata dalla dottoressa Gianna Barbieri
, e con la dirigente Francesca Busceti
. È stato un confronto utile per fare il punto sullo stato di attuazione dei principali processi amministrativi.
Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al pagamento dei supplenti brevi.
L'obiettivo è che, a partire dal prossimo anno scolastico, non si verifichino più i gravi ritardi
che finora hanno caratterizzato il riconoscimento delle spettanze per il lavoro svolto". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief-Condir.
"È stato inoltre fatto il punto sugli altri processi in corso, valutando il nuovo sistema di gestione degli acquisti che sarà implementato sul SIDI attraverso l'interoperabilità tra Consip, Acquisti in Rete e ANAC
.
Nel corso dell'incontro è stato anche verificato lo stato del processo di standardizzazione relativo all'adempimento del piano dei flussi di cassa, con l'obiettivo di eliminare procedure ridondanti. L'amministrazione è inoltre in attesa di una risposta chiara e definitiva da parte della Corte dei Conti sui modelli per la resa del conto giudiziale da parte dei funzionari EQ
, un adempimento previsto dalla legge ma che, ad oggi, non trova un corrispondente riconoscimento economico e retributivo per i colleghi interessati.
Tra gli altri temi affrontati figurano il nuovo sistema di gestione del fascicolo degli infortuni e un percorso formativo promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dedicato all'intelligenza artificiale e al suo utilizzo nei processi amministrativi
, rivolto a dirigenti SGA e assistenti amministrativi.
Resta però aperto il nodo politico
, che esula dalle competenze del tavolo tecnico: la necessità di una maggiore stabilizzazione del personale ATA attraverso un piano straordinario di reclutamento.
Allo stesso modo, va affrontata la questione delle pratiche di competenza dell'INPS, che non possono continuare a ricadere sulle scuole con tutte le responsabilità che ne derivano", conclude Sorrentino.
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