Assicurazione sanitaria integrativa, da oggi attiva per chi ha aderito entro il 20 settembre

"Il Ministero dell'Istruzione
, con la nota dello scorso 25 settembre, ha fornito ulteriori dettagli e chiarimenti rispetto all'attivazione della copertura sanitaria integrativa.
Quanti avessero manifestato la loro volontà di aderire entro il 20 settembre potranno da oggi registrarsi sul sito UniSalute
e quindi concretizzare l'attivazione della copertura sanitaria integrativa
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Quanti invece, pur avendone diritto, non avevano manifestato entro il 20 settembre la loro volontà, hanno la facoltà di effettuare adesso, sul sito del Ministero dell'Istruzione, accedendo attraverso SPID e selezionando le agevolazioni
per il personale scolastico e del MIM e quindi la voce UniSalute.
Quindi, tutti coloro i quali non avevano aderito entro il 20 settembre, pur avendone diritto, o perché non avevano ancora in essere un contratto al 30 giugno o al 31 agosto, possono farlo.
La copertura sanitaria, chiarisce il Ministero, si attiverà se si aderisce dal primo al 16 di ogni mese, al primo del mese successivo. Oppure, se l'adesione è dal 16º all'ultimo giorno di ciascun mese, la polizza sarà attiva a decorrere dal 15º giorno del mese successivo.
Con queste scadenze, poi, si potrà effettuare la registrazione sul portale UniSalute
. E ricordiamo il nostro sito per ricevere consulenze e informazioni in tutta Italia anche su questo argomento", conclude Cozzetto.(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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