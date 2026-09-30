Assicurazione sanitaria integrativa, da oggi attiva per chi ha aderito entro il 20 settembre

"Il, con la nota dello scorso 25 settembre, ha fornito ulteriori dettagli e chiarimenti rispetto all'attivazione dellaQuanti avessero manifestato la loro volontà die quindi concretizzare l'attivazione della". Lo ha dichiarato"Quanti invece, pur avendone diritto, non avevano manifestato entro il 20 settembre la loro volontà,per il personale scolastico e del MIM e quindi la voce UniSalute.Quindi, tutti coloro i qualiLa copertura sanitaria, chiarisce il Ministero, si attiverà se si aderisce dal primo al 16 di ogni mese, al primo del mese successivo. Oppure, se l'adesione è dal 16º all'ultimo giorno di ciascun mese, la polizza sarà attiva a decorrere dal 15º giorno del mese successivo.Con queste scadenze, poi,. E ricordiamo il nostro sito per ricevere consulenze e informazioni in tutta Italia anche su questo argomento", conclude Cozzetto.