"Il Senato ha approvato e licenziato il decreto scuola con degli emendamenti
e, in effetti, almeno alcuni rispondono ad alcune delle cose che abbiamo chiesto in audizione in Settima Commissione.
Quali sono gli argomenti più importanti, le modifiche che sono sopravvenute? Certamente una modifica riguarda il doppio canale di reclutamento
. Su questo voglio fare chiarezza.
L'Anief, quindi, fin dal 2008, è riuscita sempre, ha fatto le sue battaglie per riaprire le graduatorie ex permanenti,
che erano state trasformate ad esaurimento. Abbiamo fatto entrare quelli del nono ciclo, abbiamo fatto entrare poi quelli che facevano i corsi presso Accademie, Conservatori, poi c'è stata una chiusura netta.
Ci sono stati tantissimi concorsi, addirittura ne abbiamo contati 13 negli ultimi 10 anni dopo la Buona Scuola, e poi c'è stato il PNRR
che impediva di attivare una soluzione che potesse far assumere i precari". Lo ha dichiarato Marcello Pacifico, Presidente Anief.
"Nel frattempo siamo riusciti, dopo le MAD, le messe a disposizione, a introdurre le GPS, le graduatorie per le supplenze
, per far inserire tutti quei precari che insegnavano da anni nelle nostre scuole. E quindi la prima soluzione è stata quella, in questi anni, di aver fatto permettere di poter assumere gli insegnanti di sostegno dalla prima fascia delle GPS.
Ma ricordo che questa norma scadeva quest'anno e quindi, dal prossimo anno, non li avremmo più avuti.
Cosa siamo riusciti a ottenere con l'emendamento fatto oggi? Anief aveva richiesto, ovviamente, come nella sua storia, di aprire al 50% anche per le GPS.
In questo emendamento, comunque, si riprende e si mette a regime, che è la cosa importante, che in Italia si assumerà dalle GPS sul posto di sostegno a regime e poi non più in via straordinaria, ma anche sul posto comune.
Ora è evidente che questa non è la soluzione al problema del precariato
, perché, come abbiamo ottenuto anche in Corte, al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, col reclamo accolto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con le sentenze in Corte di Giustizia, cioè qui il problema concreto è quello di andare ad assumere questi precari.
E questo si potrà fare completamente nel momento in cui andremo a riconoscere l'assunzione su tutti i posti vacanti.
E questa avverrà anche se andremo a riconoscere la parità retributiva tra personale precario e personale di ruolo. Così eliminerà quella scusa da parte dello Stato per assumere i precari. Penso al personale ATA, dove si assume sempre sul 30% dei posti, sul sostegno, tra l'altro, per più anni, nelle scuole dove le iscrizioni aumentano dei nostri alunni.
Quindi è evidente che questa sarà la nostra battaglia, che continuerà nei prossimi anni,
come quella anche di portare al 50% il doppio canale. E poi sono stati approvati altri emendamenti che finalmente hanno cominciato almeno a dare delle risorse al personale ATA, che è sempre dimenticato dalle scuole, al lavoro che si fa nelle segreterie, ai DSGA in generale, al MOF.
E quindi anche questa strada ci permette di liberare alcune risorse.
E certamente, cosa manca? Manca quello che noi stiamo proponendo in legge di bilancio.
La legge di bilancio, che è la legge che distribuisce le risorse, noi stiamo chiedendo appunto di aumentare il MOF ancora di più. Magari potremmo pagare il buono pasto, di finanziare anche il riscatto agevolato della laurea per poter andare prima in pensione e quindi anche per riconoscere il burnout del lavoro che facciamo ogni giorno.
E poi di confermare, laddove non c'è bisogno, lo faremo nel contratto, nella parte normativa,
sennò ancora un intervento del legislatore per quanto riguarda i vincoli della mobilità, ma soprattutto per aprire anche quella mobilità compartimentale che è negata anche al personale della scuola.
Quindi sono tantissime. Oggi è stato approvato questo testo in Senato
, ci saranno pochi giorni per convertirlo in legge e quindi il dibattito alla Camera probabilmente sarà sintetizzato perché, appunto, il testo è quello", conclude Pacifico.
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