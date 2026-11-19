"Ile, in effetti, almeno alcuni rispondono ad alcune delle cose che abbiamo chiesto inQuali sono gli argomenti più importanti, le modifiche che sono sopravvenute?. Su questo voglio fare chiarezza.L'Anief, quindi,che erano state trasformate ad esaurimento. AbbiamoCi sono statiche impediva di attivare una soluzione che potesse far assumere i precari". Lo ha dichiarato"Nel frattempo siamo riusciti,, per far inserire tutti quei precari che insegnavano da anni nelle nostre scuole. E quindi la prima soluzione è stata quella, in questi anni, diMa ricordo che questa norma scadeva quest'anno e quindi, dal prossimo anno, non li avremmo più avuti.Cosa siamo riusciti a ottenere con l'emendamento fatto oggi?In questo emendamento, comunque, si riprende e si mette a regime, che è la cosa importante, che in Italia si assumerà dalle GPS sul posto di sostegno a regime e poi non più in via straordinaria, ma anche sul posto comune.Ora è evidente che questa, perché, come abbiamo ottenuto anche in Corte, al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, col reclamo accolto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con le sentenze in Corte di Giustizia, cioè qui il problema concreto è quello di andare ad assumere questi precari.E questo si potrà fare completamenteE questa avverrà anche se andremo a riconoscere la parità retributiva tra personale precario e personale di ruolo. Così eliminerà quella scusa da parte dello Stato per assumere i precari.Quindi è evidente checome quella anche di portare al 50% il doppio canale. E poiE quindi anche questa strada ci permette di liberare alcune risorse.E certamente, cosa manca?La legge di bilancio, che è la legge che distribuisce le risorse, noi stiamo chiedendo appunto di aumentare il MOF ancora di più.E poi di confermare,sennò ancora un intervento del legislatore per quanto riguarda i vincoli della mobilità, ma soprattutto per aprire anche quella mobilità compartimentale che è negata anche al personale della scuola.Quindi sono tantissime., ci saranno pochi giorni per convertirlo in legge e quindi il dibattito alla Camera probabilmente sarà sintetizzato perché, appunto, il testo è quello", conclude Pacifico.