Assiom Forex Fall Conference 2026

Si è svolta ieri presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo a Milano la Fall Conference di Assiom Forex, intitolata "La nuova rotta dei mercati tra AI, cybersecurity e finanza digitale
", ha affrontato la sfida strategica per l'Europa di conciliare tecnologia operativa, volumi di mercato e certezza normativa. L'evento ha analizzato la trasformazione digitale dei mercati e il passaggio della tecnologia DLT da sperimentazione a infrastruttura operativa
, evidenziando la necessità di bilanciare innovazione, gestione dei rischi e sicurezza a livello sistemico.
Durante l'evento Marco Bertotti, Tesoriere di Assiom Forex, ha dichiarato: "La Fall Conference di Assiom Forex di quest'anno come sempre analizza la nuova rotta dei mercati. Abbiamo discusso di un tema assolutamente importante per il futuro delle tesorerie, ovvero il settlement tradizionale combinato con la gestione della nuova finanza digitale, in particolar modo quella tokenizzata, e di come sarà indispensable una collaborazione tra il mondo bancario e le istituzioni
, in questo caso principalmente Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, che stanno lavorando per creare l'infrastruttura per permettere il dialogo tra la finanza tradizionale e la finanza nuova che andrà a basarsi sui registri distribuiti
."
Approfondendo le implicazioni per la professione e i principi etici operativi, Pietro Poletto, presidente di AIAF, ha commentato: "Trattiamo i temi dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, che evidentemente le nostre associazioni vogliono approfondire e vogliono governare, perché storicamente noi abbiamo contribuito a definire le regole dei mercati finanziari, che si basano comunque sulla trasparenza
, su regole condivise
e su un senso etico per come si opera sul mercato
. Evidentemente dobbiamo lavorare anche per capire come le nuove tecnologie possano contribuire a migliorare la qualità del lavoro che i professionisti fanno continuamente sul mercato. È ovvio che però il fattore umano rimane assolutamente critico, su cui noi vogliamo investire proprio per dare anche linee di indirizzo a tutti gli operatori del mercato che affrontano le loro sfide
."
Analizzando l'evoluzione dell'infrastruttura di pagamento e il suo impatto sulle banche, Anna Kunkl, Senior Partner di Be Consulting, ha dichiarato: "L'euro digitale rappresenta una grande trasformazione sia per le persone fisiche sia per le istituzioni finanziarie. Per le persone fisiche
si parla di un orizzonte temporale più là, il 2029
, ma sicuramente l'euro digitale entrerà in un mondo già molto affollato: banche commerciali, servizi di pagamento, carte, fintech e big tech, con le quali già abbiamo a che fare, in un mercato che vale centinaia di miliardi di euro. L'euro digitale meno conosciuto, che è già partito, è quello dedicato alle istituzioni finanziarie: i mercati cambieranno completamente e stanno entrando in una marcia progressiva che li vedrà digitali e con regolamento in euro digitale.
Questo cambierà completamente il modo di lavorare delle tesorerie, che diventerà in tempo reale, ovvero una vera rivoluzione all'interno delle banche e nel loro modo di effettuare i pagamenti."
Il passaggio dalla sperimentazione alla possibile infrastruttura operativa dei mercati finanziari europei basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT) ha costituito quindi il punto centrale della Fall Conference di quest'anno. La questione, come è emerso nel corso del convegno, non riguarda soltanto la tokenizzazione dei titoli di Stato o la possibilità di emettere obbligazioni su blockchain
, in quanto coinvolge l'intera catena del valore: emissione, negoziazione, regolamento, gestione delle garanzie e utilizzo della moneta di banca centrale per il settlement. Per capire se siamo davvero all'inizio di una trasformazione strutturale occorrerà rafforzare ulteriormente la collaborazione tra pubblico e privato
, gestire la convivenza tra diversi sistemi di pagamento e soprattutto garantire l’interoperabilità tra infrastrutture digitali e tradizionali.
In un contesto di forte digitalizzazione è però fondamentale non perdere di vista la sicurezza informatica, soprattutto considerando la rivoluzione rappresentata dalla AI, che insieme a nuove possibilità presenta anche una serie di nuovi rischi per le imprese
, come ha spiegato Roberto Pignani, Direttore Generale di Cybertech: "L'utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale all'interno del comparto cyber sta cambiando completamente sia le modalità in cui vengono effettuati gli attacchi, sia il modo in cui si deve proteggere l'azienda da questi attacchi. Da una parte abbiamo attaccanti sempre più sofisticati che riescono ad automatizzare intere porzioni e attività di attacco, dall'altra abbiamo aziende che devono proteggere non soltanto le informazioni, ma anche i modelli decisionali che vengono affidati ai modelli di intelligenza artificiale
. Il che significa fondamentalmente fare in modo che i modelli non possano avere dei drifting (degli errori, .ndr) e conseguentemente erogare i servizi in modalità assolutamente non adeguata. La scelta del modello è importante anche per indirizzare la scelta sulla base delle attività e dei servizi che i modelli devono erogare
. Il che significa in alcuni casi, su attività critiche dove i dati sono particolarmente sensibili, utilizzare anche modelli che possano essere gestiti in modalità locale o addirittura modelli che comportino una attenzione alla sovranità
. Questo permette non solo di addestrare i modelli localmente, scegliere i pesi e quindi avere tracciabilità e auditabilità sui modelli stessi
, ma di conseguenza avere anche il controllo sulla filiera decisionale
."(Foto: Il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio)
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