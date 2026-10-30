Assiom Forex Fall Conference 2026

Si è svolta ieri presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo a Milano la Fall Conference di Assiom Forex, intitolata "", ha affrontato la sfida strategica per l'Europa di conciliare tecnologia operativa, volumi di mercato e certezza normativa., evidenziando la necessità di bilanciare innovazione, gestione dei rischi e sicurezza a livello sistemico.Durante l'evento Marco Bertotti, Tesoriere di Assiom Forex, ha dichiarato: "La Fall Conference di Assiom Forex di quest'anno come sempre analizza la nuova rotta dei mercati. Abbiamo discusso di un tema assolutamente importante per il futuro delle tesorerie, ovvero il, in questo caso principalmente Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, che stanno lavorando per."Approfondendo le implicazioni per la professione e i principi etici operativi, Pietro Poletto, presidente di AIAF, ha commentato: "Trattiamo i temi dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione, che evidentemente le nostre associazioni vogliono approfondire e vogliono governare, perché storicamente noi abbiamo contribuito a definire le regole dei mercati finanziari, che si basano comunque sulla, sue su un. Evidentemente dobbiamo lavorare anche per capire come le nuove tecnologie possano contribuire a migliorare la qualità del lavoro che i professionisti fanno continuamente sul mercato. È ovvio che però."Analizzando l'evoluzione dell'infrastruttura di pagamento e il suo impatto sulle banche, Anna Kunkl, Senior Partner di Be Consulting, ha dichiarato: "L'euro digitale rappresenta una grande trasformazione sia per le persone fisiche sia per le istituzioni finanziarie. Per lesi parla di un orizzonte temporale più là,, ma sicuramente l'euro digitale entrerà in un mondo già molto affollato: banche commerciali, servizi di pagamento, carte, fintech e big tech, con le quali già abbiamo a che fare, in un mercato che vale centinaia di miliardi di euro.Questo cambierà completamente il modo di lavorare delle tesorerie, che diventerà in tempo reale, ovvero una vera rivoluzione all'interno delle banche e nel loro modo di effettuare i pagamenti."Il passaggio dalla sperimentazione alla possibile infrastruttura operativa dei mercati finanziari europei basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT) ha costituito quindi il punto centrale della Fall Conference di quest'anno. La questione, come è emerso nel corso del convegno,, in quanto coinvolge l'intera catena del valore: emissione, negoziazione, regolamento, gestione delle garanzie e utilizzo della moneta di banca centrale per il settlement. Per capire se siamo davvero all'inizio di una trasformazione strutturale, gestire la convivenza tra diversi sistemi di pagamento e soprattutto garantire l’interoperabilità tra infrastrutture digitali e tradizionali.In un contesto di forte digitalizzazione è però fondamentale non perdere di vista la sicurezza informatica, soprattutto considerando la rivoluzione rappresentata dalla AI, che insieme a nuove possibilità presenta anche una serie di, come ha spiegato Roberto Pignani, Direttore Generale di Cybertech: "L'utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale all'interno del comparto cyber sta cambiando completamente sia le modalità in cui vengono effettuati gli attacchi, sia il modo in cui si deve proteggere l'azienda da questi attacchi. Da una parte abbiamo attaccanti sempre più sofisticati che riescono ad automatizzare intere porzioni e attività di attacco,. Il che significa fondamentalmente fare in modo che i modelli non possano avere dei drifting (degli errori, .ndr) e conseguentemente erogare i servizi in modalità assolutamente non adeguata.. Il che significa in alcuni casi, su attività critiche dove i dati sono particolarmente sensibili,. Questo permette non solo di addestrare i modelli localmente, scegliere i pesi e quindi, ma di conseguenza."