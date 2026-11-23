"Tra le misure che Anief ha chiesto di inserire nella legge di bilancio 2027 c’è innanzitutto il. Attualmente questa possibilitàpari a circa 7.000 euro per anno". Lo ha dichiarato"Abbiamo individuato, che consenta di decurtare gli anni di durata legale del corso di laurea da quelli necessari per raggiungere l’anzianità contributiva. Si. Una misura che chiediamo anche in considerazione del fatto cheUn’altra misura urgente riguarda la, in particolare lache ormai ammontano a migliaia di euro. Come sappiamo, infatti,La Carta del docente non è certamente sufficiente e non basta più.Queste sono alcune delle numerose proposte presentate in vista della legge di bilancio", conclude Rosano.