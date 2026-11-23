"Tra le misure che Anief ha chiesto di inserire nella legge di bilancio 2027 c’è innanzitutto il riscatto agevolato della laurea
. Attualmente questa possibilità è già prevista, ma comporta costi molto elevati,
pari a circa 7.000 euro per anno". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario nazionale Anief.
"Abbiamo individuato le coperture per introdurre un riscatto agevolato
, che consenta di decurtare gli anni di durata legale del corso di laurea da quelli necessari per raggiungere l’anzianità contributiva. Si arriverebbe così a un costo di 900 euro all’anno
. Una misura che chiediamo anche in considerazione del fatto che il titolo di studio è ovviamente obbligatorio per accedere al ruolo e svolgere il servizio.
Un’altra misura urgente riguarda la detassazione delle spese obbligatorie per la formazione
, in particolare la possibilità di dedurre le spese sostenute,
che ormai ammontano a migliaia di euro. Come sappiamo, infatti, i concorsi non sono più abilitanti ed è necessario conseguire separatamente l’abilitazione e la specializzazione, purtroppo a costi elevati.
La Carta del docente non è certamente sufficiente e non basta più. Serve dunque una misura che agevoli almeno la possibilità di accedere a questi percorsi di abilitazione.
Queste sono alcune delle numerose proposte presentate in vista della legge di bilancio", conclude Rosano.
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