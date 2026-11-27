Ci sono però delle tematiche che non rientrano nel quadro normativo in discussione: tra queste, l; l'introduzione del; le; la possibilità di". Lo ha dichiarato"Il sindacato continua la sua azione per il riconoscimento, anche se, a onor del vero,Noi, però, non molliamo e non intendiamo arretrare di un centimetro. Anzi,Chi lavora per l'istruzione, a parere dell'ANIEF,", conclude Nonnis.