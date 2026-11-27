"Sono stati 47 gli emendamenti proposti dall'ANIEF e altri 66 sono affini alle proposte fatte dal sindacato.
Ci sono però delle tematiche che non rientrano nel quadro normativo in discussione: tra queste, la tutela della salute, del lavoro e della famiglia
; l'introduzione del burnout quale malattia professionale
; le deroghe ai vincoli sulla mobilità
; la possibilità di spostarsi in altri comparti pubblici e la contrattualizzazione delle figure di sistema e delle alte professionalità dello Stato
". Lo ha dichiarato Gianmauro Nonnis, vice presidente Anief.
"Il sindacato continua la sua azione per il riconoscimento, anche se, a onor del vero, l'amministrazione vorrebbe fare orecchie da mercante.
Noi, però, non molliamo e non intendiamo arretrare di un centimetro. Anzi, è intenzione intensificare l'azione per la sensibilizzazione sulle tematiche proposte.
Chi lavora per l'istruzione, a parere dell'ANIEF, non può essere considerato meno degli altri lavoratori del comparto pubblico
", conclude Nonnis.
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