"Nuovi tavoli al Ministero e all’Aran vedono coinvolto il personale ATA
. In particolare, il giorno 30 è previsto un tavolo di contrattazione
per la definizione delle risorse previste dal decreto scuola
. Parliamo di circa 10 milioni di euro per il personale delle segreterie scolastiche, inclusi i DSGA
, che sono stati coinvolti nella valutazione delle graduatorie GPS e per quanti hanno supportato i progetti PNRR.
Inoltre, saranno definiti circa 4 milioni di euro
. Inizialmente erano 10 milioni, così come da nostra proposta sindacale, per valorizzare l’indennità di direzione dei DSGA". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, segretario nazionale Anief.
"Ancora, invece, non si hanno notizie e risorse certe per quanto riguarda i risparmi del dimensionamento,
che devono essere destinati all’incremento dell’indennità di direzione, parte fissa. Non bastano più misure una tantum, occorrono interventi strutturali, mentre all’Aran continua la partita sul rinnovo, parte normativa, del contratto 25-27.
Da definire ancora aspetti importanti, quali quello della sostituzione del DSGA, il part-time, la possibilità di ricorrere alla cumulabilità tra posizioni economiche e incarichi specifici.
In particolare, per quanto riguarda le posizioni economiche
, abbiamo inoltrato proprio nella giornata odierna una nota di chiarimento al Ministero e agli Uffici scolastici regionali per avere finalmente contezza delle operazioni di compensazione e degli scorrimenti. In particolare, abbiamo segnalato il mancato accredito di alcune mensilità.
Mi riferisco al mese di settembre,
che non è stato liquidato ai titolari di posizione economica, a chi è stata già attribuita, e a un chiarimento su come verrà gestita la 13ª mensilità
, poiché ad ottobre è stata inclusa nel cedolino di ottobre, mentre nel mese di novembre manca la 13ª mensilità
", conclude Sorrentino.
"