. In particolare, ilper la definizione delle. Parliamo di, che sono stati coinvolti nella valutazione delle graduatorie GPS e per quanti hanno supportato i progetti PNRR.Inoltre,. Inizialmente erano 10 milioni, così come da nostra proposta sindacale, per valorizzare l’indennità di direzione dei DSGA". Lo ha dichiarato"Ancora, invece,che devono essere destinati all’incremento dell’indennità di direzione, parte fissa. Non bastano più misure una tantum,Da definire ancora aspetti importanti,In particolare, per quanto riguarda, abbiamo inoltrato proprio nella giornata odierna una nota di chiarimento al Ministero e agli Uffici scolastici regionali per avere finalmente contezza delle operazioni di compensazione e degli scorrimenti.Mi riferiscoche non è stato liquidato ai titolari di posizione economica, a chi è stata già attribuita, e a un chiarimento, poiché ad ottobre è stata inclusa nel cedolino di ottobre, mentre", conclude Sorrentino.