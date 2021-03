1 minuto in Borsa 19 marzo 2021 - [video]

Enel

Telecom Italia

spread

, colpiti da vendite sparse.Tra idi Milano, in evidenza(+2,15%). le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,05%.Consolida i livelli precedenti lo, attestandosi a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati,, pari a 4,5%.con valore pari a 1,9%.Si attende martedì dal Regno Unito la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del Tasso di Disoccupazione. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 12.870,5 punti.