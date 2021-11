Obbligo vaccinale, Anief lancia una petizione per cambiare la norma

Ilche impone l'estensione dell'approda: l'iter inizia presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato. Lo ricorda, presidente del sindacato della scuola, annunciando "e speriamo di raccogliere tantissime firme per dimostrare che è necessaria la modifica di questo testo".Una modifica si impone - sostiene il sindacalista - perché il, quando aumentano i contagi nelle scuole,ed il personale ATA può continuare a svolgere il lavoro in modalità agile ed è abituato a svolgere questa attività a distanza,, nel rispetto di scelte personali, etiche o religiose, e perché può portare alla sospensione dal servizio o dallo stipendio", afferma il Presidente dell'Anief."Abbiamo anche, proprio per gestire questo momento importante, cheed anche il personale amministrativo", sottolinea Pacifico, aggiungendo "riteniamo che debba essereal personale la facoltà di, oppure esserecon la conservazione della retribuzione o, ancora, in estrema ratio, in caso di sospensione, che debba essereche viene attribuito al personale sospeso"."Sarebbe veramente illogico che il personale sospeso non solo non possa avere il Reddito di cittadinanza, ma neanche l'assegno alimentare", afferma il leader del sindacato, concldendo "L'Anief ha anche predisposto un. E' importante che sia inviato da chiunque vogliaper tutelare i propri diritti contro l'imposizione di questo obbligo".