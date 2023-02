Titolo estero: Anief avvia la campagna per il riconoscimento dei titoli

"Laparte con la necessità, dopo tanti anni di domande e richieste, diper permettere a tutto il personale che ha conseguito un titolo all'estero di avere una". E' quanto chiarisce, Presidente del sindacato della scuola"E' importante avere questa risposta - sottolinea il sindacalista - perché dopo la sentenza della plenaria, ie bisogna ottenere questo commissariamento, ma anche ottenendolo, il risultato non è raggiunto perché, le ordinanze commissariali e quindi, una volta ottenuto il riconoscimento, chiedere anche loper le nuove convocazioni e quindi anche le nuove immissioni ruolo previste d'estate".. È assurdo continuare a tenerecome precari e poi non chiamare insegnanti che si sono specializzati, quando in realtà il fine dovrebbe essere quello di avere insegnanti con i titoli validi per poter insegnare nelle nostre scuole nel rispetto dei Trattati europei"."Da qui parte la campagna. Èin maniera tempestiva e per poter ottenere il riconoscimento dei propri diritti".