Buongiorno dalla Borsa 24 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banco BPM

, con il, che termina a 32.105,25 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,29%.Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 27.385,3 punti.riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 11.634,2 punti., mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,94%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,93%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,91%.Il settore, con il suo -2,12%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.Pubblicato, pari a 0,2%, e, pari a 1,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che degli Ordini beni durevoli.