Buongiorno dalla Borsa 28 marzo 2023 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 12.673,07 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 27.518,3 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,75%, archiviando la giornata a 11.561,2 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Composta, che cresce di un modesto +0,7%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%;avanza dello 0,74%.Apprezzabile rialzo (+1,65%) a Milano per il comparto. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,20%.Questo pomeriggio è in programma il dato sulla Fiducia consumatori degli Stati Uniti. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Giovedì, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. È previsto ancora giovedì dalla Spagna l'annuncio delle Vendite al Dettaglio.