Buongiorno dalla Borsa 28 aprile 2023 - [video]

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,57%), che raggiunge i 33.826,16 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,76% termina a quota 13.160,03 punti.amplia la performance positiva dell'1,40% e chiude a 28.856,4 punti.lievita dell'1,06% e archivia la seduta a 11.335,6 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,02%;è stabile, riportando un moderato +0,04%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,29%. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,92%.Annunciati in Spagna, pari a 4,1%, e, che si attesta su 0,5%. Si attende stamattina dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione e del PIL.