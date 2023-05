Buongiorno dalla Borsa 16 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

, chiudendo la giornata su 33.348,6 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 13.413,51 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,73%, terminando la sessione a 29.843 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,82%, archiviando la giornata a 11.087,3 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità(-0,08%); piatta, che tiene la parità; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,31%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,65%. Ribasso per, che tratta in perdita del 4,51% sui valori precedenti.Annunciati nel Regno Unito, pari a 46.700 unità, e, che si attesta su 3,9%. Stamattina l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice ZEW, e si attende dall'Unione Europea l'annuncio del PIL.