Buongiorno dalla Borsa 17 maggio 2023 - [video]

A Wall Street, ilè in calo (-1,01%) e si attesta su 33.012,14 punti in chiusura; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 13.426,01 punti.amplia la performance positiva dello 0,84% e chiude a 30.093,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,2%, archiviando la seduta a 11.077,5 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,33%. Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,07%.Annunciato il Tasso di Disoccupazione della Francia, pari a 7,1%. Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,4%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto stamattina. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.