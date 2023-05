Buongiorno dalla Borsa 19 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, con ilche sale dello 0,34% a 33.535,91 punti; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 13.834,62 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 30.808,3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 11.092,8 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista.avanza dello 0,28%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,37%.Apprezzabile rialzo (+2,32%) a Milano per il comparto. Seduta positiva per, che avanza bene del 3,24%.Si attende martedì dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e del PMI composito. Si attende dal Giappone la diffusione degli Ordini macchinari core, previsto lunedì. I mercati sono in attesa del PIL della Germania, in previsione mercoledì.