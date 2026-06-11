Longevità, welfare e patrimoni: la Rete Generali al fianco di famiglie e imprese

Alla Convention 2026 "Qui. Adesso. Insieme per il nostro futuro", Generali segna un passaggio storico per la Compagnia
: per la prima volta le Reti di Generali e Cattolica si ritrovano insieme
in un unico luogo, sotto un'unica direzione, dando forma concreta a un momento decisivo per il futuro distributivo del Gruppo in Italia
. L'evento, all'Inalpi Arena di Torino, ha visto la partecipazione record di oltre 10mila presenze (in un mix tra fisico e online) tra agenti, collaboratori e personale di agenzia, e ha segnato il nuovo posizionamento del Generali Insurance Partner, l'evoluzione del ruolo del consulente basata sulla capacità di leggere scenari complessi, interpretare i cambiamenti e accompagnare famiglie e imprese nelle scelte quotidiane.
l'evento è stato anche l'occasione per presentare la roadmap dei prossimi mesi, facendo leva sulla dimensione reale della forza distributiva di Generali per rispondere alle sfide della longevità, della tutela del patrimonio e del welfare. Una realtà senza eguali nel panorama assicurativo nazionale: una Rete di 30mila persone tra agenti, consulenti e personale di accoglienza, diffusa capillarmente in tutta Italia e radicata nelle comunità locali a sostegno del sistema produttivo. Nel 2025 Generali Italia ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel mercato assicurativo italiano, consolidando un posizionamento fondato su solidità industriale, capacità di innovazione e qualità della relazione con i clienti. La Raccolta Premi complessivi
si è attestata a oltre €18 miliardi
, confermando la leadership nel segmento Protection con una quota di mercato di oltre il 21%, raggiunta anche grazie al comparto LTC (Long Term Care) con una quota superiore al 51%. Nel Danni Non Auto la Compagnia resta leader con una quota superiore al 17% e una raccolta di quasi €5 miliardi, di cui oltre €1,7 nel Salute (Infortuni+Malattia).
Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO di Generali Italia, ha dichiarato: "Oggi scriviamo una pagina che resterà nella storia della nostra Compagnia: per la prima volta gli Agenti di Generali e Cattolica sono insieme, protagonisti di un'unica grande Rete
. Questo momento rappresenta un simbolo di integrazione e segna l'inizio di una nuova fase, caratterizzata da una forza distributiva ancora più unita, capillare e vicina ai clienti. La Rete è e resta il cuore pulsante del nostro modello: 30mila persone che, con competenza e passione, creano valore ogni giorno attraverso consulenza di qualità, relazione autentica e capacità di interpretare i bisogni reali. È su questa centralità che vogliamo costruire il nostro futuro, con una mentalità rinnovata e una visione comune, per confermare Generali come il Partner di Vita per famiglie e imprese in tutto il Paese".
Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, ha dichiarato: "Per noi è un giorno grandissimo, un giorno in cui vogliamo davvero testimoniare l'importanza di questo nostro ruolo, che è un ruolo sociale, un ruolo importantissimo a fianco dei nostri clienti e a fianco del Paese. Le grandi sfide che ci attendono
, che stanno profondamente cambiando l'Italia, richiedono sicurezza
, richiedono scelte giuste. Investire sul futuro significa essere davvero vicini alle persone, ed è quello che noi vogliamo testimoniare oggi anche in questo modo fisico, con questa presenza straordinaria, testimonianza di una forza che non è solo numero, ma identità di un grande gruppo italiano
che ogni giorno vuole dare il proprio contributo per un Paese che sia sempre più forte e sempre più solido, e che possa davvero guardare con grande fiducia e con grande ottimismo a tutto quanto verrà".
Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, ha infine dichiarato: "Oggi rappresentiamo tutta l'Italia che è raccolta qui a Torino, ma è anche la nostra storia di tutti i giorni, di fianco alle persone, alle famiglie e alle imprese
. Bisogna ogni tanto ritrovarsi fisicamente, bisogna guardare alla strada che si è fatta e prendere ancora più energia per quello che ci aspetta, che sicuramente insieme sapremo fare ancora meglio
e ci renderà ancora più forti
La Convention di Torino ha rappresentato anche il rilancio di un nuovo posizionamento del ruolo del consulente: quello del Generali Insurance Partner
. In un contesto che richiede competenze sempre più evolute, la consulenza assicurativa non si esaurisce nella proposta di un prodotto
, ma si traduce nella capacità di leggere scenari complessi, interpretare i cambiamenti e accompagnare persone e imprese
nelle scelte che contano davvero. È una figura che mantiene l'essenza del Partner di Vita, ma la esprime in una forma ancora più ampia e contemporanea: fatta di competenza, relazione e visione. Nasce così una Rete più integrata, più consulenziale, più organizzata e sempre più abilitata dall'innovazione.(Foto: Massimo Monacelli General Manager Generali Italia - Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO Generali Italia - Marco Oddone Chief Marketing & Distribution Officer Generali Italia.jpeg)
"