Scuola, Anief chiede di estendere lista lavori gravosi a tutti i docenti

"L’INPS sta aggiornando gli elenchi dei. Tra questi si trovano già i, mentre". Lo ha dichiarato"La nostra richiesta da anni è quella diper consentire un anticipo pensionistico che rappresenti l’unica forma di tutela rispetto alche grava su tutto il personale scolastico e per il quale l’ANIEF ha chiesto l’istituzione di una commissione che ne valuti le potenzialità e, soprattutto, prevenga la possibilità di sviluppare il burnout", conclude Rosano.