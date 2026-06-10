Scuola, Anief chiede di estendere lista lavori gravosi a tutti i docenti

"L’INPS sta aggiornando gli elenchi dei lavoratori e dei professionisti che svolgono lavori gravosi
. Tra questi si trovano già i docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia
, mentre non risultano invece inclusi i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"La nostra richiesta da anni è quella di integrare questi elenchi con tutti i docenti,
per consentire un anticipo pensionistico che rappresenti l’unica forma di tutela rispetto al rischio burnout
che grava su tutto il personale scolastico e per il quale l’ANIEF ha chiesto l’istituzione di una commissione che ne valuti le potenzialità e, soprattutto, prevenga la possibilità di sviluppare il burnout", conclude Rosano.
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