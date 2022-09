Buongiorno dalla Borsa 27 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,51%, chiudendo a 11.254,11 punti.conclude in progresso dello 0,53%, archiviando la sessione a 26.571,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 10.962,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,50% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,11%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli, di Vendita di Case Nuove e della Fiducia consumatori. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa di M3.