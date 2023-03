Buongiorno dalla Borsa 31 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Ariston Holding

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0.43%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0.91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 12 963.14 punti.amplia la performance positiva dello 0.93% e chiude a 28 041.5 punti.allunga timidamente il passo dello 0.65% e chiude a 11 727.8 punti., così come a Piazza Affari, che tratta sulla parità. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0.21%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0.29%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0.60% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2.10%. Pubblicato, pari a 5.6%, e, pari a -1.3%. È previsto stamattina sia dalla Germania che dall'Unione Europea l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.