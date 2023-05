Buongiorno dalla Borsa 23 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banco BPM

, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,42%; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 13.849,74 punti.porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 30.957,8 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,90% e chiude a 11.026,4 punti., che fanno un passo indietro.è stabile, riportando un moderato -0,18%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,20%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,41%.Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a -0,6%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che del PMI composito. Sono previsti domani dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO, e dal Regno Unito quello dei Prezzi al Consumo.