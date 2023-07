Buongiorno dalla Borsa 4 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche si attesta a 34.418,47 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 15.208,69 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Oggi la Borsa USA rimarrà chiusa per l'Independence Day.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,98%, archiviando la giornata a 33.422,5 punti.riporta un guadagno dello 0,32%, terminando a 11.127,6 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista.è stabile, riportando un moderato 0%; poco mosso, che mostra un -0,06%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%.Apprezzabile rialzo (+0,97%) a Milano per il comparto. Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,44%.Domani saranno diffusi il dato sul PMI composito dall'Unione Europea, e il dato sulla Produzione industriale dalla Francia. Giovedì è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell'Unione Europea. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP, previsto sempre giovedì.