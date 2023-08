Buongiorno dalla Borsa 1 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Telecom Italia

, con ilche ha messo a segno un +0,28%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 15.757 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,92%, terminando la sessione a 33.476,6 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,40% e archivia la seduta a 11.138,7 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,14% sul precedente. Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,45%.Pubblicati in, pari a 49,6 punti, e, che si attesta su 2,5%. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sul PMI manifatturiero dall'Unione Europea.