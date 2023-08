Buongiorno dalla Borsa 3 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

A Wall Street, ilè in calo (-0,98%) e si attesta su 35.282,52 punti in chiusura; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 15.370,74 punti, in forte calo del 2,21%.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,68% e chiude la seduta a 32.159,3 punti.conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 11.156,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,81%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,88%; soffre, che evidenzia una perdita dello 0,73%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,51%. In forte ribasso, che mostra un -3,96%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio e l'annuncio del PMI composito sia dall'Unione Europea che dagli Stati Uniti.