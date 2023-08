Buongiorno dalla Borsa 10 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche lima lo 0,54%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 15.101,71 punti.lievita dello 0,84% e archivia la seduta a 32.473,7 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un +0,03% e archivia gli scambi a 11.043,3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,58%;è stabile, riportando un moderato +0,09%; ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,13%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,64% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella mensile. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che dei Prezzi al Consumo.