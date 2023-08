Buongiorno dalla Borsa 21 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca MPS

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.500,66 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 14.694,84 punti, sui livelli della vigilia.riporta un guadagno dello 0,37%, terminando a 31.565,6 punti. Seduta in calo per, che retrocede dell'1,17% e chiude a 10.335,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista ilavanza dello 0,36%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,21% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,23%.È previsto mercoledì negli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio, di Vendita di Case Nuove e del PMI composito. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione giovedì.