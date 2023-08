Buongiorno dalla Borsa 29 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

, che mostra sulun rialzo dello 0,62%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 15.052,46 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,18%, terminando le negoziazioni a 32.227 punti. Brilla, in aumento del 2,12%, chiude a 10.450,5 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,35%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,28%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,19% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.In Spagna, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,2%. In Giappone, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,7%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori. In Germania domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.