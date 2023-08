Buongiorno dalla Borsa 31 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.890,24 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 15.462,43 punti.lievita dello 0,88% e archivia la seduta a 32.619,3 punti.porta a casa un calo dello 0,48%, con chiusura a 10.431,8 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità.avanza dello 0,24%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%; poco mosso, che mostra un -0,06%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,65% sul precedente.Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,15%.Pubblicati in, pari a 4,8%, e, che si attesta su 0,5%. È previsto stamattina sia dalla Germania che dall'Unione Europea l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.