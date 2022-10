Buongiorno dalla Borsa 7 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

, in flessione dell'1,15% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,76%, terminando la seduta a 11.485,5 punti.Chiusa la Borsa cinese. Ribasso per, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 27.116,1 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Poco mosso, che mostra un -0,12%; resta vicino alla parità(+0,03%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,00% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,47% sui valori precedenti.Annunciati in Germania, pari a -0,8%, e, che si attesta su -1,3%. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. I mercati sono in attesa della Variazione occupati degli Stati Uniti, in previsione ancora questo pomeriggio.