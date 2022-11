in Legge di Bilancio, queste erano le risorse promesse il 10 novembre scorso, nell'accordo con il Ministro Valditara e con tutti i sindacati rappresentativi siglato da Anief.fra il decreto Aiuti quater e le bozze della Legge di Bilancio emerge che i". La denuncia arriva dal"Noi ci aspettiamo innanzitutto che il- spiega il sindacalista - dopodiché ricordiamo che quellese vogliamo valorizzare i profili professionali del personaleed i. E ancora, servono delle risorse aggiuntive per quell'che c'era fino a giugno ed è stato negato oggi"."In Legge di Bilancio andremo certamente a- sottolinea Pacifico - per garantire questo diritto a tutti i lavoratori, specialmente a chi ha famiglia, il diritto delle mamme che lavorano a scuola a vivere con i propri figli. E poi certamente occorre una, che deve avvenire in modo dacome ci chiede l'Europa, quindi"."Abbiamo le- prosegue il Presidente dell'Anief -e inseriamo in un percorso formativo chi non ha la specializzazione o l'abilitazione, ma non abusiamo più dei contratti a termine. Questo è quello che noi in pillole stiamo chiedendo alla Legge di Bilancio, ma anche al decreto aiuti quater, e su questo ci confrontiamo con il Parlamento".