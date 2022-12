Buongiorno dalla Borsa 2 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

New York

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Tenaris

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,56%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 12.041,89 punti, in prossimità dei livelli precedenti.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,41%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,26%. Rosso per, che sta segnando un calo del 2,05%. Annunciata la Produzione industriale della Francia, pari a -2,6%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che della Variazione occupati.In Unione Europea lunedì i mercati sono in attesa del PMI composito.