Buongiorno dalla Borsa 24 febbraio 2023 - [video]

, che mostra sulun rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.guadagna bene e porta a casa un +1,29%, terminando la sessione a 27.453,5 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 11.787,5 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,32%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,37%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,38% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,78%.In Germania, il valore del PIL è -0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. È previsto lunedì dall'Unione Europea l'annuncio di M3.