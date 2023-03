Buongiorno dalla Borsa 9 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

DiaSorin

, chiudendo la giornata su 32.798,4 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 12.215,33 punti.riporta un guadagno dello 0,63%, terminando a 28.623,2 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 11.580 punti., che fanno un passo indietro. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,49%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%.Il settore, con il suo -0,67%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso del 3,00%., pari a 1%.con valore pari a 0%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Germania.