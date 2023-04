Buongiorno dalla Borsa 14 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Sogefi

, a 34.029,69 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +2,03% termina a quota 13.109,39 punti.amplia la performance positiva dell'1,20% e chiude a 28.493,5 punti.riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 11.799,2 punti.All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,34%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,98% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,74%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,3%, e, dove il valore è 5,7%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Produzione industriale, che della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.