Buongiorno dalla Borsa 13 giugno 2023 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,56%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,76% termina a quota 14.784,3 punti.Brilla, in aumento dell'1,80%, chiude a 33.018,6 punti.amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 10.958,6 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,25%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,46% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,40%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 3,2%, e, dove il valore è 6,1%. I mercati sono in attesa dell'Indice ZEW della Germania, in previsione stamattina. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.