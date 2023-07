Buongiorno dalla Borsa 24 luglio 2023 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 35.227,69 punti; al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 15.425,67 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,23%, terminando la sessione a 32.700,9 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,57% e archivia la seduta a 10.748,2 punti., che fanno un passo indietro.è stabile, riportando un moderato -0,17%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,22%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,21%. Frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,48%.I mercati sono in attesa del PMI composito degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. Domani, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la Fiducia consumatori. Mercoledì, in Unione Europea l'agenda prevede il M3.