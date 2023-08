Buongiorno dalla Borsa 28 agosto 2023 - [video]

Dow Jones

Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers. Sostenuta Francoforte , con un discreto guadagno dello 0,87%; Londra chiusa per festività (Bank Holiday); buoni spunti su Parigi , che mostra un ampio vantaggio dell'1,00%.

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,73% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,85%.Ottima performance per(+1,73%), che archivia la giornata a 32.170 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,26%, terminando la sessione a 10.257,6 punti.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,51% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,59%.Stamattina è in programma il M3 dell'Unione Europea. In Spagna domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione del Giappone, in previsione sempre domani. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori.