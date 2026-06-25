Scuola, a breve sarà possibile svolgere a distanza anche i collegi docenti

"Si è svolta ieri l'ultima riunione di confronto sullo. Parliamo delle riunioni con carattere, diverse dalle altre riunioni, quali quelle di programmazione ed i consigli di classe, che non hanno carattere deliberativo e potevano già tenersi a distanza". Lo ha ricordato, Segretaria generale dell'"Adesso anche il collegio docenti può svolgersi a distanza perché ile perché abbiamo compreso finalmente quali saranno i, che dovranno essere conformi all'allegato tecnico che ha inviato il Ministero"."Sarà possibile per le scuole, cosa molto importante considerando appunto le risorse delle scuole", sottolinea Rosano, anticipando "abbiamo chiesto al Ministero di inserire, perché presenta decisamente meno ostacoli rispetto al lavoro da remoto"."Dunque, a breve ci sarà, utile soprattutto in periodi come questo. Considerando il caldo, è fondamentale poter svolgere le riunioni anche in modalità online"; conclude la sindacalista.