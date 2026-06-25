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Scuola, a breve sarà possibile svolgere a distanza anche i collegi docenti

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"Si è svolta ieri l'ultima riunione di confronto sullo svolgimento a distanza dei collegi docenti. Parliamo delle riunioni con carattere deliberativo, diverse dalle altre riunioni, quali quelle di programmazione ed i consigli di classe, che non hanno carattere deliberativo e potevano già tenersi a distanza". Lo ha ricordato Daniela Rosano, Segretaria generale dell'Anief.

"Adesso anche il collegio docenti può svolgersi a distanza perché il confronto è terminato e perché abbiamo compreso finalmente quali saranno i criteri da rispettare, che dovranno essere conformi all'allegato tecnico che ha inviato il Ministero".

"Sarà possibile per le scuole utilizzare la strumentazione di cui già sono in possesso, cosa molto importante considerando appunto le risorse delle scuole", sottolinea Rosano, anticipando "abbiamo chiesto al Ministero di inserire l'inquadramento di queste attività come lavoro agile, perché presenta decisamente meno ostacoli rispetto al lavoro da remoto".

"Dunque, a breve ci sarà questa novità in tutte le scuole, utile soprattutto in periodi come questo. Considerando il caldo, è fondamentale poter svolgere le riunioni anche in modalità online"; conclude la sindacalista.
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