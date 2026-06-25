Scuola, a breve sarà possibile svolgere a distanza anche i collegi docenti

"Si è svolta ieri l'ultima riunione di confronto sullo svolgimento a distanza dei collegi docenti
. Parliamo delle riunioni con carattere deliberativo
, diverse dalle altre riunioni, quali quelle di programmazione ed i consigli di classe, che non hanno carattere deliberativo e potevano già tenersi a distanza". Lo ha ricordato Daniela Rosano
, Segretaria generale dell'Anief
.
"Adesso anche il collegio docenti può svolgersi a distanza perché il confronto è terminato
e perché abbiamo compreso finalmente quali saranno i criteri da rispettare
, che dovranno essere conformi all'allegato tecnico che ha inviato il Ministero".
"Sarà possibile per le scuole utilizzare la strumentazione di cui già sono in possesso
, cosa molto importante considerando appunto le risorse delle scuole", sottolinea Rosano, anticipando "abbiamo chiesto al Ministero di inserire l'inquadramento di queste attività come lavoro agile
, perché presenta decisamente meno ostacoli rispetto al lavoro da remoto".
"Dunque, a breve ci sarà questa novità in tutte le scuole
, utile soprattutto in periodi come questo. Considerando il caldo, è fondamentale poter svolgere le riunioni anche in modalità online"; conclude la sindacalista.
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