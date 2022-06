Buongiorno dalla Borsa 23 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 30.483,13 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 11.527,71 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 26.171,3 punti. Ribasso per, in flessione dell'1,43%, termina le contrattazioni a 12.246,6 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,91%. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,59% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PMI composito. Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto domani.