Buongiorno dalla Borsa 3 agosto 2022 - [video]

, che accusa una flessione dell'1,23% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 12.901,6 punti.conclude in progresso dello 0,53%, archiviando la sessione a 27.741,9 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,37% e termina gli scambi a 12.120 punti.. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%; senza slancio, che negozia con un -0,1%.Il settore, con il suo -1,05%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,62% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito. Ancora questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il dato sull'ISM non manifatturiero.