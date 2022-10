Buongiorno dalla Borsa 25 ottobre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilin aumento dell'1,34%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,06% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 11.430,26 punti.guadagna bene e porta a casa un +1,02%, terminando la sessione a 27.250,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 10.639,8 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,79%.Apprezzabile rialzo (+0,75%) a Milano per il comparto. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa di M3. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.