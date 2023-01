Buongiorno dalla Borsa 12 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

utility

algoWatt

, con ilin aumento dello 0,80%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.402,52 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,01%, terminando le negoziazioni a 26.449,8 punti.conclude in progresso dello 0,23%, archiviando la sessione a 11.465,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%; composta, che cresce di un modesto +0,44%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,09% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 1,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Spagna, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.