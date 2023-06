Buongiorno dalla Borsa 5 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno del 2,12% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,73%.Ottima performance per(+2,2%), che archivia la giornata a 32.217,4 punti.segna un mediocre calo dello 0,50%, terminando gli scambi a 10.942,7 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Poco mosso, che mostra un +0,15%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,37%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,60%. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dell'1,03% rispetto alla seduta precedente.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e del PMI servizi. È previsto sempre stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito.