Buongiorno dalla Borsa 8 giugno 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Tenaris

; al contrario, profondo rosso per il, che si ferma a 14.303,29 punti, in netto calo dell'1,75%.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,85% e chiude a 31.641,3 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,12%, terminando le negoziazioni a 10.721,3 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,21%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%; poco mosso, che mostra un -0,12%.Apprezzabile rialzo (+0,63%) a Milano per il comparto. Scambia in profit, che lievita dell'1,25%.Annunciato il PIL del Giappone, pari a 0,7%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto sempre questo pomeriggio.