Buongiorno dalla Borsa 21 giugno 2023 - [video]

e si attesta su 34.053,87 punti in chiusura; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 15.070,15 punti.allunga timidamente il passo dello 0,56% e chiude a 33.575,1 punti. In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,09% e archivia la seduta a 11.069,5 punti., così come a Piazza Affari, che scambia sulla parità. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,32%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,36% sul precedente. Avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 8,7%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dalla Spagna la diffusione del PIL, previsto venerdì.